На Западе активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ удалось сбить только одну российскую баллистическую ракету во время ударов по военным объектам в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, читатели британской газеты Telegraph насмехаются над журналистами, которые ранее уверяли, что «Украина побеждает».

«Не может быть! Нам же в газете пишут, что Украина побеждает. Не могла же редакция нам соврать!» — написал один из комментаторов.

Другой напомнил, что до этого западные СМИ утверждали, будто «Россия воюет чипами из стиральных машин», а «Украина способна взять Москву».

Читатели отметили, что пропагандистские мантры повторяются по кругу, и это «жалкое зрелище».

Один из комментаторов считает, что воинственные бюрократы ЕС и Зеленский постоянно пытаются манипулировать людьми. Они заявляют о якобы существующей «российской угрозе» и бесконечно бьют ложную тревогу, чтобы отвлечь внимание населения от проблем.

Ранее Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot.