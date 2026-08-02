Боррель сделал заявление после событий в Сеуте

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал значительное отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, рассказал журналистам испанской газеты El Pais экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель — испанский и европейский политик, предшественник Каи Каллас на посту главы евродипломатии. Член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), доктор экономических наук.

В беседе с корреспондентами газеты Боррель разъяснил, что инцидент в Сеуте проиллюстрировал практически полное отсутствие единства среди стран-участниц ЕС.

«Европейская солидарность отсутствовала самым явным образом», — констатировал бывший дипломат.

Авторы статьи подчеркнули, что тема миграции постоянно обсуждается на всех уровнях, новый виток дискуссии начался после того, как Испания приняла жесткие меры к тому, чтобы изгнать мигрантов из Сеуты.

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Ранее испанские газеты сообщили, что испанские анклавы в Африке постепенно приходят в себя после многодневного ужаса — многотысячных толп мигрантов, десятков безжизненных тел на песке, воя сирен, стрельбы.

Журналисты отметили, что власти были полностью не готовы к такому развитию ситуации, не смогли своевременно купировать кризис.