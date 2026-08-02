Стало известно об очередях на эстонской стороне границы с Россией

Значительные очереди образовались перед эстонским контрольно-пропускным пунктом "Нарва-1" как на вход в Россию, так и на выход. При этом на российской стороне в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Ивангород" очередей нет, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

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"Обращаем внимание, что в связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным (по отношению к российскому пункту пропуска "Ивангород" - прим. ТАСС) КПП "Нарва-1" образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ. Скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне", - говорится в сообщении.

Начальник таможенного поста МАПП "Ивангород" Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков отметил, что таможенный пост в РФ работает штатно, при одновременном прибытии нескольких пассажирских автобусов, принимаются меры для устранения очередей.

В СЗТУ сообщили, что за минувшие сутки, 1 августа, из Эстонии в РФ проследовало 680 человек, в обратном направлении - 1 190.

Путешественникам рекомендовали учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-эстонской границы.