Мендель назвала Украину мафиозным государством

Повсеместная коррупция при Владимире Зеленском привела тому, что на Украине сложился мафиозный уклад. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью изданию Journal du Dimanche.

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Мендель прокомментировала так называемые «пленки Миндича» , зафиксированные разговоры бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича с главой минобороны Украины. Они обсуждали многомиллионные контракты в сфере ВПК.

«Эти разговоры создают впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает?» — сказала Мендель.

По ее словам, Зеленский или некомпетентен, или притворяется, что не владеет информацией.

В «пленках Миндича» речь шла о контрактах оборонной компании Fire Point, одним из бенефициаров которой является Миндич.