Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому Journal de Dimanche заявила, что он стал главной проблемой своей страны.

Мендель считает, что мир отождествляет Украину с одним человеком, а Зеленский поверил в сфабрикованный образ. По ее словам, президент остается у власти только из-за войны с Россией, а компании из его окружения получают миллиарды евро от Евросоюза.

За последние дни Мендель сделала несколько резонансных заявлений. Ранее она назвала попытки Зеленского скрыть реальные потери ВСУ «циничными и бесчеловечными», отметив, что официальная статистика «нереальна и невероятна». Она также заявила, что в украинском обществе осталось крайне мало людей, искренне поддерживающих Зеленского — в основном это те, кто извлекает выгоду из власти.