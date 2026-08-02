Политики Запада всеми силами пытаются утаить успехи России от своих граждан. Так считает отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, сообщает РИА Новости.

Предприниматель заявил, что политики Запада боятся информации о России как о «месте, где люди хорошо живут».

«Западный мир не хочет знать об успехах России», — сказал Маск-старший.

Эррол Маск неоднократно посещал Россию и всегда положительно отзывался о стране и россиянах. Весной этого года он приехал в Нижний Новгород и возложил цветы к Вечному огню.