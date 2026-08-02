Политики Запада не позволяют Владимиру Зеленскому принимать фундаментальные решения самостоятельно, все кадровые перестановки в украинском правительстве — это фикция. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В телеграм-канале Азаров прокомментировал недавние перестановки в украинском правительстве. Он отметил, что от Зеленского здесь мало что зависит. Небольшая «свобода рук на местах предоставляется», но фундаментальные вопросы решаются исключительно американцами и Западом.

«Эти люди внимательно следят за так называемой системой управления Украиной и не дают ей маневрировать ни влево ни вправо», — написал Азаров.

По его словам, любые перестановки в правительстве, даже если их именуют радикальными, ничего не решают. Они просто сохраняют административный аппарат колониальной системы, который модернизирован под насущные нужды.

Зеленский 16 июля утвердил 16 новых министров. Не назначены только главы МИД и минобороны. Западная пресса считает, что перестановки создали для Зеленского проблемную ситуацию, выход из которой будет непростым.