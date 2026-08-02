В стране НАТО включили воздушную тревогу

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении радарами воздушной цели возле границы с Украиной, после чего была включена система экстренного оповещения RO-Alert (воздушная тревога) в уезде Тулча.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства на странице в соцсети X.

«Радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружила воздушную цель в районе речной границы с Украиной (...) Было выпущено сообщение RO-Alert», — сообщили представители Минобороны.

В ведомстве также отметили, что вскоре воздушная цель исчезла. После этого воздушная тревога была отменена.