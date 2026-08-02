В ФРГ ожидают ужесточения законов после теракта в Берлине

Новый глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай заявил о намерении консервативного блока добиваться оперативного ужесточения законодательства после теракта в Берлине.

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В интервью газете Bild он подчеркнул, что граждане ожидают от политиков не слов, а действий.

«Я убеждён, что министр внутренних дел и министр юстиции представят соответствующие предложения уже в ближайшие недели — вероятно, в августе. В прошлом мы не раз доказывали, что консультации и обсуждения не означают затягивания процесса. Мы можем действовать быстро, когда это необходимо, и мы обязаны это сделать», — заявил Фрай.

При этом он отметил, что общество ждёт от власти решительных шагов: «Люди имеют право на то, чтобы мы не просто говорили о проблемах, а решали их. Это наша твёрдая позиция, и именно по результатам нас будут оценивать».

Вместе с тем Фрай призвал не питать иллюзий: «Я не хочу создавать впечатление, что в будущем можно абсолютно гарантировать отсутствие подобных терактов. В свободном обществе это едва ли возможно». Однако он настаивает на необходимости сделать всё возможное для минимизации угроз.

Консервативный политик также поддержал инициативы главы МВД ФРГ Александера Добриндта, который после теракта в Тиргартене 28 июля предложил использовать электронные браслеты для лиц, представляющих опасность, и ввести единые правила превентивного заключения. Фрай призвал унифицировать подходы: «Нужно разобраться, почему в одних федеральных землях превентивное содержание под стражей может длиться два месяца, а в других — всего четыре дня».

Напомним, в Германии на государственном уровне дан официальный старт процессу оказания финансовой поддержки жертвам недавнего теракта в центре Берлина.