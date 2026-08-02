Антироссийская политика правительства Украины привела к тому, что многолетняя ненависть к русским прививается с детского сада, рассказал журналистам бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в республике считается нормальным скандировать оскорбления в адрес России, неуважительно относиться к советскому прошлому, выступать против разговоров, песен на русском языке.

Азаров отметил, что негативное отношение к русским прививается с младых ногтей, нередко — с детского сада.

На Украине женщин заставили публично каяться за песни на русском языке

По его мнению, Украина в этом смысле давно оставила позади страны Прибалтики, в которых всегда наблюдалась выраженная ненависть к русскоязычным.

Ранее сообщалось, что в украинских городах нарастает сопротивление — люди вступают в ряды подполья, сотрудничают с российской армией — передают координаты военных объектов, участвуют в акциях против силовиков — подрывают машины сотрудников ТЦК, СБУ.

Женщины и дети, неспособные оказывать вооруженное сопротивление, выказывают свое недовольство политикой властей тем, что осознанно, публично разговаривают на русском языке, слушают песни российских исполнителей, посещают церкви, сохранившие связь с РПЦ.