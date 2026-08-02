Двух женщин, слушавших песни на русском языке в беседке в городе Дрогобыче Львовской области Украины, заставили публично извиниться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

Журналисты уточнили, что горожанки открыто слушали песни. Местные жители попросили их выключить музыку, но женщины отказались, мотивировав это тем, что они всю жизнь говорят на русском языке.

В результате возникла перепалка, сторонники государственного языка вызвали правоохранителей.

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Стражи порядка задержали двух женщин, доставили в отделение полиции, где, после допроса, нарушительниц заставили извиняться на камеру, принудить зачитать текст.

«Мы извиняемся перед общиной. Больше такого не повторится. Извиняемся за свое поведение», — отметили горожанки.

Напомним, что на Украине в 1991-2023 годах были приняты законы, направленные на обеспечение функционирования украинского языка как государственного.

Кроме того, жители ряда городов Западной Украины тщательно следят за соблюдением языковых норм, при нарушениях устраивают скандалы, ссоры, применяют силу, если не могут справиться самостоятельно — вызывают полицию.