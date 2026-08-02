Трамп опубликовал свое фото с инопланетянином

Президент США Дональд Трамп выложил в соцсети созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) его фото с инопланетянином. Пост доступен на странице политика в Truth Social.

Пост не сопровождается подписями. При этом он опубликован вместе с остальными фотографиями Трампа, сгенерированными с помощью ИИ.

Ранее Трамп неоднократно публиковал сделанные нейросетью или в редакторе фотографии. До этого политик выложил снимок, где здоровается с Гренландией, выглядывая из-за гор. Это связано с его заявлениями об установке контроля Вашингтоном над островом.