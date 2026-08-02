Трамп отменил удар по Ирану после согласования Арагчи компромисса по Ормузу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отменить запланированный масштабный удар по Ирану. Это произошло после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи согласился на компромиссное предложение, выдвинутое катарскими посредниками касательно возобновления работы Ормузского пролива.

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Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на двоих дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

— Положительный ответ Арагчи стал одной из причин, по которой Трамп согласился отменить нападение на Иран, — говорится в материале.

Согласно информации N12, компромиссное предложение предполагает, что суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут находиться в территориальных водах Ирана, в то время как суда, покидающие залив через Ормузский пролив, будут проходить через территориальные воды Омана. Телеканал также сообщает, что катарские посредники продолжают вести переговоры с Ираном, чтобы обеспечить поддержку достигнутых соглашений со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

1 августа в The Wall Street Journal со ссылкой на источники писали, что Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. По данным издания, военная операция может продлиться несколько дней. Однако собеседники газеты отметили, что глава Белого дома может отказаться от ударов в случае прогресса на дипломатическом направлении.