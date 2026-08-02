В Германии призвали укрепить границы ЕС по одной причине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обратился к Еврокомиссии с требованием пересмотреть приоритеты в миграционной политике и сделать защиту внешних границ Евросоюза главной задачей. Поводом для столь жёсткого заявления послужил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута, расположенный в Северной Африке. Об этом пишет газета Bild.

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Вадефуль подчеркнул, что для эффективного противодействия нелегальной миграции европейским государствам необходимо укреплять сотрудничество с внешними партнёрами, и в первую очередь — с Марокко. По его словам, Евросоюзу пока удалось избежать полномасштабного кризиса, однако обстановка на южном направлении остаётся крайне напряжённой.

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Напомним, что в пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил о беспрецедентном инциденте: за 24 часа из Марокко в анклав проникли около 60 тысяч человек.

Сеута, наряду с Мелильей, остаётся единственным сухопутным коридором между Африкой и Европейским союзом. Уже много лет этот испанский анклав является одной из главных точек нелегального пересечения границы и отправной точкой для мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС.

Напомним, по данным испанских властей, большинство из тех 50 000-60 000 человек, которые пытались пересечь границу, вернулись в Марокко к вечеру пятницы.