Евросоюз собрал экстренную встречу в связи с набегом мигрантов на Сеуту

ЕС проведет срочную встречу министров внутренних дел во вторник в связи с иммиграционным кризисом в Сеуте. В Евросоюзе сохраняются разногласия по поводу массового проникновения мигрантов на территорию Испании в Северной Африке.

© Московский Комсомолец

Европейский Союз проведет срочное совещание министров внутренних дел во вторник на фоне продолжающихся разногласий в блоке по поводу прибытия более 50 000 мигрантов на испанскую территорию Сеута в Северной Африке, пишет The Guardian.

Решение было принято официальными лицами, представляющими государства-члены ЕС, и экспертами пограничного агентства Frontex на встрече, которая была названа “отрезвляющей” в субботу.

Испания подтвердила, что при попытке пересечь границу погибли по меньшей мере 67 человек. Некоторые утонули, а другие были раздавлены при попытке пересечь плавучий барьер.

Решение о созыве саммита министров было единогласным, поскольку лидеры ЕС стремятся устранить разногласия в блоке и восстановить единый подход к миграции.

Испания заявила, что въезд мигрантов в Сеуту был приостановлен на ночь, когда полиция начала устанавливать 500-метровый плавучий барьер на границе с Марокко.

Премьер-министр не состоящей в ЕС Великобритании Энди Бернэм заявил в субботу: “Я связался с премьер-министром Испании, и мы оказываем всю возможную помощь”.

Италия и Дания, при некоторой поддержке Польши и Швеции, воспользовались субботней встречей, чтобы раскритиковать Испанию за произошедшее.

В опубликованном в субботу яростном письме премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против “фейковых новостей” и “дезинформации”, указав, что “практически все” мигранты были возвращены в Марокко после того, как армия вмешалась в пятницу, “предотвратив любое несанкционированное продвижение в континентальную Европу”.

В Испании разочарованы тем, что предыдущие инциденты такого масштаба, такие как массовое прибытие мигрантов на границу Беларуси и Польши или России и Финляндии, были названы “гибридными атаками” и встретили солидарность со стороны остальной части ЕС.

Несмотря на то, что к 18 часам вечера пятницы более 48 000 человек добровольно вернулись в Марокко, этот приток вызвал политический кризис в правительстве Мадрида и заставил некоторые другие страны ЕС призвать к приостановлению участия Испании в Шенгенской зоне свободного передвижения.

Региональный президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сказал, что, хотя многие люди вернулись в Марокко, не все из тех, кто въехал в город, уехали.

“Мы не вернулись к нормальной жизни, потому что остаются несколько тысяч человек, которых необходимо вернуть, и все еще царит атмосфера беспокойства”, - сказал он. Он также призвал сохранить “все принятые меры безопасности” в Сеуте, чтобы гарантировать безопасность населения.

Премьер Санчес попросил о проведении встречи после того, как, как казалось, было нарушено единство ЕС в отношении внешней пограничной политики, когда Италия напала на Испанию.

Италия объявила в пятницу вечером, что приостанавливает действие своих шенгенских соглашений с Испанией на месяц, несмотря на то, что Сеута и другая североафриканская территория Испании, Мелилья, подпадают под действие специальных шенгенских правил, которые препятствуют дальнейшему передвижению внутри зоны, отмечает The Guardian.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни возложил ответственность за ситуацию в Сеуте на решение социалистического правительства Педро Санчеса предложить ныне закрытую схему урегулирования статуса более 1 миллиона нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежища. Он сказал, что эта программа стимулировала торговлю людьми и была “глубоко неправильной”.

Санчес был откровенен в письме, направленном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и премьер-министру Ирландии, председательствующей в ЕС.

Санчес сказал, что, хотя большинство стран ЕС выразили поддержку и солидарность в связи с событиями в Сеуте, другие предпочли обрушиться на Испанию.

“Такое отношение, продиктованное предрассудками, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами, противоречит европейскому законодательству, гуманитарному праву и принципам солидарности, которые связывают нас вместе”, – сказал он.

В резком упреке в адрес Италии он отметил, что Испания, “по данным Frontex, является одной из наименее проницаемых внешних границ Европейского союза, а количество незаконных въездов в страну вдвое меньше, чем было зарегистрировано, например, в Италии в последние годы (2021-2026)”.

Высокопоставленные чиновники ЕС встретились в субботу в рамках “группы реагирования на политический кризис”, созванной председательствующей Ирландией.

В своем выступлении, которое, по-видимому, стало ответом на критику Санчеса, фон дер Ляйен сказала, что приветствует его предложение провести видеоконференцию, “чтобы подвести итоги того, что произошло”, добавив: “Борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единого европейского ответа”.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что его страна не будет добиваться отстранения Испании от шенгенских правил. “Это абсолютно не обсуждается”, - сказал он в субботу. ”У нас налажено тесное сотрудничество с Испанией".

Многие из оставшихся в Сеуте людей вернулись в Марокко в субботу утром на фоне усиленного присутствия испанской полиции и военных.

“Мы надеемся поехать в Европу, чтобы работать и зарабатывать на жизнь – вот и все”, - сказал 19-летний Сулей Боян из Сенегала агентству Франс Пресс возле миграционного центра в Сеуте, где десятки других людей из стран Африки к югу от Сахары ожидали официальных лиц.

“Мы все знаем, что в Африке не так много возможностей”, - добавил он.

В заявлении испанского правительства, опубликованном в субботу, говорится, что ситуация в Сеуте остается спокойной. В нем говорится, что на волнорезе пляжа Тарахал устанавливаются защитные барьеры, в том числе надувной барьер длиной 500 метров и ряд закрепленных буев.

Массовое пересечение границы на этой неделе затмевает последнее аналогичное событие в мае 2021 года, когда Марокко ослабило пограничный контроль, позволив примерно 10 000 человек въехать на территорию в течение двух дней.

Этот переход произошел на фоне обострения напряженности в отношениях между Мадридом и Рабатом из-за решения Испании разрешить лидеру движения за независимость Западной Сахары пройти лечение от Covid-19 в Испании. Этот дипломатический кризис закончился в 2022 году, когда Мадрид изменил свою давнюю политику нейтралитета и поддержал план Марокко в отношении Западной Сахары, что вызвало раскол между Испанией и Алжиром, которые поддерживали сторонников независимости из Фронта Полисарио.

Санчес посетил Алжир 20 июля – это был первый визит главы испанского правительства за последние четыре года, что ознаменовало потепление в отношениях с Алжиром.

Испанское правительство связало последний приток беженцев с “мафией, занимающейся торговлей людьми”, которая воспользовалась решением верховного суда Испании, который недавно постановил, что лица, перехваченные в море при попытке попасть в Сеуту или Мелилью, не могут быть возвращены в срочном порядке по специальным правилам.

Но некоторые эксперты по миграции выразили сомнения по поводу этого объяснения. Маурисио Вальенте, генеральный директор Испанской комиссии по оказанию помощи беженцам, сказал, что маршрут в Сеуту сильно отличается от атлантического маршрута из Африки на Канарские острова, которым часто пользуются контрабандисты.

“В отличие от того, что происходит на Канарских островах, этим людям не нужно садиться в маленькую лодку”, - сказал он elDiario.es. - Для этого нужно оказаться всего в нескольких метрах от сухопутной границы, прыгнуть в море и попытаться обогнуть волнорез, что значительно облегчает задачу, несмотря на все риски”.

Валиенте сказал, что в этом году число туристов, прибывающих в Сеуту, неуклонно росло, даже до вынесения решения Верховным судом.