Президент США Дональд Трамп отверг причастность Ирана к кибератакам на водные системы в Миннесоте и как минимум шести других штатах, несмотря на наличие «почерка» иранских хакеров. Об этом он заявил на заседании кабинета министров, сообщает NBC News.

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Глава государства вместо Тегерана обвинил в произошедшем губернатора Миннесоты Тима Уолца, представляющего Демократическую партию. При этом ФБР продолжает расследование возможных связей между кибератаками на водные объекты и Ираном, уточнили журналисты.

По данным корреспондентов NBC News Гаррета Хейка, Тома Уинтера и Дэна Де Люса, атакам подверглись системы водоснабжения как минимум в семи американских штатах. В преддверии инцидентов эксперты фиксировали признаки, указывающие на возможную подготовку к взломам со стороны иранских группировок.

Официальный Тегеран пока не комментировал обвинения в свой адрес. Расследование продолжается, спецслужбы устанавливают точных исполнителей и заказчиков хакерских атак на критическую инфраструктуру США.