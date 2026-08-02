Штат Вашингтон в огне: объявлен высший уровень эвакуации

Телекомпания CNN сообщила о критическом развитии ситуации на северо-западе США. В округе Спокан власти были вынуждены ввести третий, наивысший уровень эвакуации.

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Жителям нескольких районов предписано покинуть дома немедленно, так как условия признаны опасными для жизни. Пожар, получивший название Old Trails, уже уничтожил 930 гектаров и продолжает расширяться.

За сутки в Башкирии произошло два возгорания сухой растительности

Обстановка во всем штате крайне сложная: зарегистрировано 12 крупных природных пожаров общей площадью почти 81 тысяча гектаров. Для борьбы с огнем дополнительно мобилизованы 110 военнослужащих Национальной гвардии.

Ситуация усугубляется перебоями в энергоснабжении: по данным портала poweroutage, на фоне разгула стихии без электричества остаются свыше 52 тысяч потребителей.