Штат Вашингтон в огне: объявлен высший уровень эвакуации
Телекомпания CNN сообщила о критическом развитии ситуации на северо-западе США. В округе Спокан власти были вынуждены ввести третий, наивысший уровень эвакуации.
Жителям нескольких районов предписано покинуть дома немедленно, так как условия признаны опасными для жизни. Пожар, получивший название Old Trails, уже уничтожил 930 гектаров и продолжает расширяться.
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Обстановка во всем штате крайне сложная: зарегистрировано 12 крупных природных пожаров общей площадью почти 81 тысяча гектаров. Для борьбы с огнем дополнительно мобилизованы 110 военнослужащих Национальной гвардии.
Ситуация усугубляется перебоями в энергоснабжении: по данным портала poweroutage, на фоне разгула стихии без электричества остаются свыше 52 тысяч потребителей.