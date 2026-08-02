Рубио: отношения Трампа и Си Цзиньпина основаны на взаимоуважении

Отношения президента США Дональда Трампа и председателя Китая Си Цзиньпина основаны на взаимоуважении. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

© Газета.Ru

"Очень важно, что наши лидеры могут говорить друг с другом. Не поддерживать прямые контакты с Китаем было бы безответственно, мы хотим стабильности в отношениях", — сказал он.

Рубио отметил, что обе стороны понимают необходимость сотрудничества двух стран в ряде сфер. До этого Трамп заявлял, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября. В мае американский президент сам прибыл в Китай с официальным государственным визитом.

По словам Трампа, это был "невероятный визит", в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.