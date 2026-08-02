В Соединенном Королевстве практически не осталось свободы слова. Список тем, высказывания по которым могут привести к уголовному преследованию, постоянно расширяется, о чем сказал журналистам Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей.

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Он отметил, что парламент Британии рассматривает законопроект о госбезопасности, который предусматривает уголовную ответственность за получение информации от стран, признанных властями страны враждебными. «В самом тексте закона Россия уже названа враждебным государством… Согласно этому закону, будет незаконно получать любую информацию от российского правительства или любого государственного органа России», — добавил Мюррей.

Получение таких данные может обернуться наказанием вплоть до 14 лет лишения свободы. По словам дипломата, в Британии проходят задержания участников акций в поддержку Палестины. В качестве аргумента он также привел свежие примеры задержаний своих знакомых в Великобритании, США и Испании, подчеркнув, что его пугает такая тенденция.

«Мы живем в страшное время, когда не знаешь, кого из твоих друзей сегодня арестуют… Я не знаю, когда снова придут за мной и вновь арестуют меня, но я почти уверен, что рано или поздно это произойдет», — подытожил активист.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что необходимо распустить парламент Великобритании, а затем провести досрочные выборы. По мнению бизнесмена, в стране достаточно остро стоит вопрос с цензурой и подавлением свободы слова.