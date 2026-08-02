Рубио пообещал "несколько шагов" для запуска переговоров на Украине

В интервью Fox News глава американской дипломатии Марко Рубио изложил обновленную позицию администрации. По его словам, президент Дональд Трамп дал недвусмысленное указание искать любые возможности для прекращения огня.

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Рубио подчеркнул, что США всегда готовы играть конструктивную роль, и в ближайшее время это будет подкреплено конкретными действиями. Он заявил, что в течение нескольких недель будет предпринят ряд усилий, призванных оценить реальные перспективы возобновления прямого диалога между сторонами.

Трамп, как утверждает госсекретарь, требует от своих сотрудников немедленно действовать, как только появляется шанс придать импульс мирному процессу.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о более частых контактах США с украинской стороной, однако теперь Вашингтон, судя по всему, намерен активизировать трек взаимодействия и с Москвой.