Трамп отменил удары по Ирану ради сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты были готовы к новой масштабной военной операции против Ирана, но отменили её ради сделки.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Иран обратился с просьбой не нападать, поскольку были согласованы условия договорённости.

Трамп подчеркнул, что сделка включает немедленное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Тегерана.

Он добавил, что ради блага мира и выживания Ирана согласился отменить удар при условии быстрого заключения соглашения. При этом Израиль, по его словам, присоединился к этому обязательству.

«Приступайте к работе, все, и сделайте это!» — написал Трамп.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль готовят массированные удары по энергообъектам Ирана.

Посольства США в странах Ближнего Востока призвали находящихся в регионе американцев быть готовыми к эвакуации.