Рубио заявил, что Венесуэле пока рано думать о выборах

Венесуэле необходимо будет в какой-то момент провести выборы, но время для этого пока не настало. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

"В конечном счете необходима передача власти. В какой-то момент должны будут пройти легитимные выборы на всех уровнях, чтобы люди знали, что правительство обладает законной властью и было выбрано народом. Первый шаг на пути к этому - национальное примирение, речь идет о народе, который очень долго время был политически расколот", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский госсекретарь добавил, что Венесуэле предстоит решить много экономических проблем и приоритетом сейчас является стабилизация обстановки в боливарианской республике.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сказала в интервью журналу Time, что выборы в стране пройдут, когда к этому будут готовы все политические силы республики.