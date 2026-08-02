Атталь пообещал изменить конституцию ради жестких квот для мигрантов

Бывший глава французского правительства Габриэль Атталь, официально вступивший в президентскую гонку 2027 года, обнародовал один из ключевых пунктов своей программы. В интервью изданию Journal du Dimanche он заявил о необходимости кардинального пересмотра миграционной политики.

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Политик настаивает на введении не рекомендательных, а строго ограничительных квот, которые будут варьироваться в зависимости от профессии и географического происхождения приезжих.

Атталь признал, что реализация такого плана невозможна без реформирования конституции страны.

Кроме того, он предлагает упростить процедуру организации референдумов, чтобы вывести из тупика заблокированные общественные инициативы.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться в третий раз подряд, что делает предстоящую гонку одной из самых непредсказуемых.