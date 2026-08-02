Трамп опубликовал изображение с намеком на участие в выборах в США в 2028 году

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал картинку, намекающую на его участие в следующих выборах. На изображении политик стоит на фоне своих сторонников по движению MAGA.

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Внизу картинки написано: "Трамп 2028. Сделаем Америку великой снова". Действующий президент США неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к американской Конституции.

Последний раз политик сделал это 1 августа. Он считает, что следующий американский президент "будет казаться супергением", поскольку будут открыты заводы, появятся рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу это поставят ему.

По этой причине действующий лидер хотел бы остаться на посту. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе, - в материале "Газеты.Ru".

На этом фоне в начале июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026ответил на вопрос о возможности переизбрания на новый срок в 2030 году. Глава государства заявил, что российская Конституция позволяет ему баллотироваться снова.