Италия раскаляется до красного уровня: жара накрыла 25 городов

BBC News передает, что Европа вступает в очередной период климатических испытаний. По данным Министерства здравоохранения Италии, уже в субботу максимальный уровень метеотревоги был введен в 19 городах.

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К понедельнику красной зоной будут охвачены 25 из 27 крупнейших населенных пунктов, включая столицу, Милан и Неаполь. Температура воздуха устойчиво превышает 35 градусов. Медики подчеркивают, что угроза исходит не только для пожилых и хронически больных.

Опасности подвержены все без исключения. Причиной аномалии стал субтропический антициклон из Северной Африки. Ситуацию усугубляют природные пожары.

Во французском департаменте Вар вспыхнул новый крупный очаг, Греция эвакуирует туристов, а в Испании выгорело уже более 200 тысяч гектаров. По данным Copernicus, Европа является самым быстро нагревающимся континентом в мире.