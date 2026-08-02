Иран сделал предупреждение США

Иран предупредил США о решительном ответе на новые атаки против него. Об этом информирует телеканал Press TV со ссылкой на иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

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Сообщается, что Аракчи провел телефонные разговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и командующим вооруженными силами Пакистана Асимом Муниром, обсудив с ними последствия действий США на Ближнем Востоке и риски эскалации конфликта.

По данным телеканала, иранский министр предостерег Вашингтон от авантюристских действий, заявив о полной готовности Тегерана ответить на провокации.

Ранее портал Axios сообщил, что власти США были удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта. По словам американского чиновника, Тегеран в последние дни вел себя «очень агрессивно».