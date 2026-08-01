Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии после того, как Брюссель исключил из санкционного списка импорт меха соболя из России, сохранив при этом ограничения на поставки товаров первой необходимости.

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В опубликованном на Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) видеообращении к согражданам он заявил, что решение было принято в интересах европейских производителей люксовых меховых изделий, для которых российский соболь остаётся практически единственным источником сырья — цена одной шубы может достигать 100 тысяч евро.

При этом, по словам Фицо, ЕС продолжает блокировать импорт товаров, критически важных для европейской промышленности и повседневной жизни, даже если их замена обходится значительно дороже.

«Такое может придумать только лицемерная ЕК», — резюмировал премьер, назвав санкционную политику Евросоюза непоследовательной и продиктованной двойными стандартами.

Недавно Фицо заявил о готовности своей страны оказать экстренную энергетическую помощь соседней Венгрии. Причиной для такого шага стала критическая ситуация, сложившаяся на венгерской АЭС "Пакш", где из-за аномального падения уровня воды в Дунае возникла угроза остановки реакторов.

*запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.