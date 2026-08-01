NYT: Федоров не хочет политического конфликта с Зеленским

Экс-глава Министерства обороны Украины Михаил Фёдоров не намерен развязывать политический конфликт с Владимиром Зеленским, пока ведутся боевые действия.

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Такую информацию приводит американская газета The New York Times. Издание отмечает, что Фёдоров на текущий момент не планирует переходить в оппозицию и не станет проводить встречи с демонстрантами.

Ранее украинское издание «Новости.LIVE» сообщило, что в Киеве 17-й день подряд проходят демонстрации из-за отставки Фёдорова.