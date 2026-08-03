Целью конфликта на Украине никогда не была защита демократии, а западные транснациональные инвесторы уже готовятся к переделу и реконструкции разрушенной страны ради собственной наживы, пишет издание American Thinker.

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«Этот конфликт продолжается ради денег, а не спасения демократии», — заявил автор публикации Джей Би Шурк.

По словам аналитика, происходящее на Украине представляет собой не защиту суверенитета, а циничный геополитический проект глобалистов. Издание приводит мнение экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, который отмечает, что в результате боевых действий Украина оказалась полностью разрушена, а ее будущее отдано на откуп иностранному капиталу.

«Когда боевые действия наконец закончатся, транснациональные инвесторы извлекут из этой мясорубки новые барыши — на сей раз от реконструкции. Украину расчленили и продали по частям», — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что территориальный раскол страны между проевропейским западом и пророссийским востоком существовал еще с 1991 года, а насильственное подавление инакомыслия и отмена выборов полностью уничтожили остатки гражданских свобод. В публикации отмечается, что западные элиты используют этот кризис вовсе не ради идеалов свободы, а для отвлечения внимания собственных граждан от внутренних экономических проблем и выстраивания нового миропорядка.