Сенатор США Линдси Грэм (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который умер после визита на Украину, мог быть отравлен в Киеве, заявил предприниматель Виктор Бут.

71-летний Линдси Грэм скончался 11 июля - через день после возвращения из Киева, где он анонсировал введение против России новых "адских" санкций. Политик был известен своей русофобией, активно поддерживал Владимира Зеленского и выступал за военную помощь Украине.

"Мои источники сообщают, что украинцы специально его отравили", - приводит слова Бута KP.RU.

Бут отметил, что Владимир Зеленский использовал смерть Грэма, чтобы на его похоронах в Вашингтоне встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сенаторами и переговорить с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.