Число погибших при попытке прорваться в испанскую Сеуту выросло до 90

До 90 выросло число мигрантов, погибших при попытке попасть в испанскую Сеуту. Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta. "Число погибших после массового въезда в Сеуту достигло 90 человек в результате крупнейшего гуманитарного кризиса в истории страны", - сообщает источник. Сообщается также, что медицинская помощь потребовалась 1149 мигрантам. В настоящее время в Сеуте прячутся около 1700 нелегалов, прорвавшихся в город, уточняет СМИ. Патрули в Сеуте усилены. По оценкам сил безопасности, 73500 мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко. До этого сообщалось о 67 погибших в результате массового наплыва мигрантов из Марокко. Мигранты из Марокко пытаются нелегально пересечь границу испанской автономии Сеута на севере Африки, чтобы далее попасть в ЕС. Испанским властям пришлось задействовать армию, так как местные власти не смогли справиться с массовым наплывом мигрантов.