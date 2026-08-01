Из-за неэффективной кадровой политики Владимира Зеленского в Киеве возникла тяжелая ситуация с укрытиями. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает украинское издание «Страна».

В субботу Кличко раскритиковал Зеленского за плохие кадровые назначения на фоне резко ухудшившейся обстановки в Киеве.

«Кличко заявил, что в столице уже есть около 4 тысяч укрытий, однако дальнейшая программа их расширения упирается, по мнению мэра, в неэффективную работу райадминистраций, глав которых назначает Зеленский», — пишет издание.

По словам Кличко, районные администрации не реализовали деньги, выделенные городом на установку мобильных укрытий, и вернули их в бюджет. При этом у мэра нет полномочий влиять на руководителей районов или увольнять их.

Ранее Зеленский раскритиковал страны Запада из-за того, что Киев не способен перехватывать российские баллистические ракеты.