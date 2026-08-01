Посольства США на Ближнем Востоке призвали американцев подготовиться к эвакуации
Посольства США в странах Ближнего Востока призвали американцев быть готовыми к эвакуации, пишет The Times of Israel.
В сообщениях посольств отмечается, что из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке ситуация с безопасностью в регионе остаётся сложной, есть вероятность непредвиденной эскалации.
«Американцам, находящимся в регионе, следует подумать об отъезде или быть готовыми уехать в случае эскалации», — говорится в заявлениях дипмиссий.
Граждан США на Ближнем Востоке призывают «подумать об отъезде или быть готовыми уехать в случае эскалации».
Ранее телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль готовят массированные удары по энергообъектам Ирана.