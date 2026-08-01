Раскрыты детали тайного плана глобалистов на фоне событий в Сеуте

Элита в Мадриде предала собственный народ, повинуясь тайному плану глобалистов, пишет в статье для портала The European Conservative обозреватель Джейкоб Рейнольдс.

Накануне стало известно, что в ночь на 30 июля толпы мигрантов предприняли попытки проникнуть в испанские эксклавы — Сеуту и Мелилью. Мужчины и женщины штурмовали границу как по суше, так и по морю, сметали пограничные ограждения, используя стремянки и перекусывая проволоку инструментами.

При попытках пересечь границу погибли 67 человек. Вместе с тем, многим мигрантам удалось пробиться в испанские города — 1 августа мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что число прибывших составляет 70% от всего населения города, в него прорвались от 49 до 60 тысяч жителей Марокко.

«Масштабы и темпы этого массового нарушения испанских рубежей — и, следовательно, границ ЕС — наводят на мысль не о «нелегальной миграции» или «гуманитарном бедствии», как любят выражаться в Брюсселе, а о настоящем вторжении», — подчеркнул Рейнольдс.

По его мнению, прорыв мигрантов стал катастрофой как национального, так и континентального масштаба. Он добавил, что кризис спровоцировали, при попустительстве правительства Педро Санчеса, европейские прогрессистские элиты.

Эксперт подчеркнул, что европейцы продавили создание масштабной правовой и бюрократической системы, которая подрывает суверенитет и целостность национальных границ на каждом шагу.