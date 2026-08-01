США вводят обязательные визовые залоги для иностранцев

Государственный департамент США выпустил официальное уведомление, в соответствии с которым программа визового залога становится постоянной и вступает в юридическую силу с 3 августа нынешнего года. В перечень стран, на граждан которых может распространяться нововведение, вошли 50 государств. Россия в документе не упомянута.

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Согласно новым правилам, консульские сотрудники смогут по своему усмотрению потребовать от соискателя визы категорий B1 (деловые поездки) или B2 (туризм) внесения залога. Максимальный размер залога составляет 20 тысяч долларов.

Таким образом, сумма представляет собой гарантию того, что иностранец будет соблюдать правила нахождения в Соединенных Штатах и покинет страну в обозначенный ему срок. Денежные средства будут возвращены владельцу визы после его выезда из США.

В Госдепе заявили, что пилотная программа визового сбора, реализованная в 2025 году, позволила существенно улучшить ситуацию с соблюдением иностранцами миграционного законодательства США.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно ограничить оформление виз на Африканском континенте. Согласно внутреннему документу, обнародованному агентством Associated Press, число американских посольств и консульств в Африке, уполномоченных выдавать визы, сократится примерно с 50 до 20.