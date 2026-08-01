Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский обменялись жесткими репликами при случайной встрече в Белом доме, пишет RT в Telegram-канале.

По данным канала, политики прибыли в США с тем, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопросы текущей повестки, а также военной помощи.

Встречи сторон прошли по отдельности — сначала американский лидер принял Зеленского, затем Нетаньяху.

Возможная беседа лидеров Украины и Израиля не состоялась — премьер отказался общаться с Зеленским, объяснив это занятостью.

Вместе с тем, заметили журналисты, короткая встреча все же произошла, но политики лишь обменялись резкими репликами и разошлись.

Ранее сообщалось, что в 2022-2024 Израиль активно поддерживал Украину — открыто посылал гуманитарную помощь, скрыто, через посредников — военную. По словам военных экспертов, на фронте неоднократно замечали израильское стрелковое оружие, бронежилеты.

В 2025 году, на фоне эскалации на Ближнем Востоке, отношения между странами ухудшились — Украина стала опасаться, что Вашингтон отвернется от нее, переключит внимание на Израиль.

В 2026 году, по словам военных аналитиков, между Киевом и Израилем произошел разрыв. Это способствовали многочисленные скандалы из-за вооружений, хлеба, блокировки поставок систем ПВО.