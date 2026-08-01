Фон дер Ляйен анонсировала экстренное совещание ЕС

Страны Евросоюза проведут экстренную видеоконференцию министров внутренних дел по миграционному кризису в автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки.

Об этом написала в X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я получила письма от нескольких европейских лидеров, и я приветствую призыв организовать экстренную видеоконференцию, чтобы провести обмен мнениями о произошедшем", - отметила она.

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Фон дер Ляйен также заявила, что "подавляющее большинство тех, кто проник в Сеуту, уже возвращено в Марокко благодаря сотрудничеству испанских и марокканских властей". Она призвала страны сообщества к "единству в вопросе охраны внешних границ ЕС".

Ранее агентство France-Presse проинформировало о том, что лидеры 22 государств сообщества направили в Еврокомиссию письмо с призывом организовать экстренную видеоконференцию глав МВД для обсуждения последствий кризиса в Сеуте и мер борьбы с нелегальной миграцией.