В Германии заявили о выплате компенсации пострадавшим при теракте

В Германии на государственном уровне дан официальный старт процессу оказания финансовой поддержки жертвам недавнего теракта в центре Берлина. Федеральное ведомство юстиции ФРГ приступило к процедуре выплат компенсаций пострадавшим в результате нападения, произошедшего на улицах немецкой столицы 25 июля.

Соответствующее заявление сделал уполномоченный правительства Германии по делам потерпевших Роланд Вебер, который подчеркнул, что жертвы терроризма имеют законное право на получение оперативной материальной помощи. По словам Вебера, государство осознает тяжесть пережитого людьми шока и травм, а потому готово не только оказывать финансовую поддержку, но и помогать с оформлением всех необходимых документов, чтобы максимально упростить для пострадавших доступ к положенным средствам.

Размер первоначальных выплат будет дифференцирован в зависимости от степени тяжести полученных телесных повреждений. В рамках срочного порядка, разработанного для оперативного реагирования на подобные катастрофы, пострадавшие с травмами могут рассчитывать на сумму от трех до пяти тысяч евро. Для близких родственников людей, погибших в результате теракта, предусмотрена значительно более весомая единовременная помощь, достигающая тридцати тысяч евро. Как пояснил Роланд Вебер, эти деньги предназначены для покрытия неотложных первоочередных расходов, связанных с медицинским обслуживанием, психологической реабилитацией или организацией похорон, и они будут перечислены максимально быстро, без бюрократических проволочек.

Власти ФРГ подчеркивают, что это лишь начальный этап поддержки. В средне- и долгосрочной перспективе, по мере уточнения индивидуальных потребностей каждого пострадавшего, им будут доступны дополнительные средства из других государственных и страховых фондов, включая выплаты по инвалидности, финансирование профессиональной переподготовки в случае утраты трудоспособности, а также специальные пенсионные и страховые отчисления, покрывающие моральный и физический ущерб.

Вечером 25 июля в Берлине, в популярном туристическом районе Тиргартен, произошло жестокое нападение, потрясшее всю страну. 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут, управляя автомобилем, намеренно въехал в толпу людей. После этого, покинув машину, злоумышленник продолжил атаку, используя холодное оружие – мачете, которым наносил удары по случайным прохожим.

По последним уточненным данным правоохранительных органов Германии, жертвой преступника стала женщина, еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести.