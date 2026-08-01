Владимир Зеленский в каждом заявлении о потерях ВСУ называет разные цифры. Нередко в предшествующих речах они выше, чем в последующих, рассказала известный украинский историк Марта Гавришко. Об этом пишет News.ru.

Эксперт уточнила, что в феврале украинский лидер признал, что погибли 55 тыс. бойцов ВСУ, в июле сказал публично, что республика лишилась 50 тыс. солдат и офицеров.

Историк поинтересовалась, с какой целью тогда сотрудники ТЦК столь активно занимаются мобилизацией, каждый день охотятся на мужчин, как на бродячих собак, бьют их и силой затаскивают в фургоны.

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Ранее сообщалось, что общая цифра потерь ВСУ в 2022-2024 годах крайне редко называлась публично — украинские официальные лица избегали эту тему как огня.

В 2025 году в российских и зарубежных СМИ появились публикации о том, что украинские формирования потеряли порядка 2 млн бойцов. В дальнейшем, эта цифра корректировалась как в меньшую, так и в большую сторону.

По словам военных экспертов, точное число погибших назвать очень сложно — этой цифры нет в данных украинского Генштаба, Минобороны, Минздрава и прочих ведомств.

Вместе с тем, отмечают аналитики, высокие потери украинской армии подтверждаются постоянной, ежедневной публикацией некрологов в городских СМИ, тысячами видео с огромными кладбищами, усеянными могилами бойцов ВСУ, отчетами ТЦК о ежемесячной отправке на фронт тысяч мобилизованных украинцев.