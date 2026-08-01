Венгрии грозит полная остановка работы единственной в стране АЭС

В субботу Венгрия отключила второй из четырех ядерных блоков АЭС «Пакш» после падения уровня воды в Дунае. Об этом пишет Bloomberg.

© АЭС «Пакш»

Премьер-министр Петер Мадьяр не исключает, что АЭС придется временно закрыть.

«Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрии, возможно, придется закрыть свою единственную атомную электростанцию уже в эти выходные, поскольку уровень воды в реке Дунай продолжает падать», — пишет агентство.

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Отмечается, что в субботу был отключен второй из четырех блоков ядерных реакторов АЭС «Пакш». В результате мощность снизилась до четверти плановой мощности — 2000 мегаватт.

В конце июля Мадьяр сообщал, что мощности АЭС «Пакш» снизят из-за экстремальной жары и повышения температуры воды в Дунае. Это грозит стране энергетическим кризисом.