Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Сеуту

Госдепартамент рекомендовал гражданам США отказаться от планов посещения испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, из-за миграционного кризиса.

"Пересмотрите планы поездок из-за рисков, касающихся беспорядков. Масштабное и неконтролируемое прибытие мигрантов из Марокко в Сеуту может привести к непредсказуемым и опасным ситуациям в сфере безопасности", - говорится в уведомлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством в субботу.

В нем уточняется, что испанские власти задействовали вооруженные силы из-за произошедшего. При поездках в Испанию Госдеп рекомендует американцам, как и ранее, проявлять "повышенную осторожность", в том числе из-за сохраняющейся угрозы терактов.

30 июля тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Городские власти сообщали о примерно 60 тыс. мигрантов, МВД Испании заявляло о 50 тыс. прибывших.

Агентство EFE со ссылкой на силовиков передавало, что за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. Эта цифра может включать тех, кто прибыл в населенный пункт еще до массового наплыва нелегалов 30 июля, а также тех, кто 31 июля пересекал границу более одного раза. Кроме того, не менее 67 человек погибли, пытаясь достигнуть территории города.