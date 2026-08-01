Британское издание The Telegraph опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в западных разведывательных кругах высказывается предположение о том, что власти Марокко могли намеренно содействовать беспрецедентному наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута.

По данным журналистов, этот шаг мог стать своеобразным «наказанием» для Мадрида на фоне обострившихся дипломатических разногласий между двумя странами. Ключевым камнем преткновения, по версии собеседников газеты, является стремление испанского премьер-министра Педро Санчеса наладить газовое сотрудничество с Алжиром, который является давним геополитическим соперником Марокко в регионе. В Рабате, предположительно, остались недовольны такой внешнеполитической линией Мадрида, что могло подтолкнуть марокканские власти к ослаблению контроля на границе.

EP: Испания начала устанавливать заграждения в Сеуте из-за наплыва мигрантов

Ситуация в анклаве приняла критический оборот, когда за сутки границу с Сеутой пересекли почти 60 тысяч человек, что является абсолютным рекордом за всю историю существования анклава. Мигранты использовали любые способы, чтобы достичь испанской территории: тысячи людей шли пешком в обход пограничных сооружений, другие пытались добраться до берега вплавь, рискуя утонуть в море. Местные правоохранительные органы оказались полностью не готовы к такому масштабному нашествию, и испанскому правительству пришлось в экстренном порядке мобилизовать армейские подразделения для охраны границы и наведения порядка в городе, население которого едва превышает 85 тысяч человек.

Источники The Telegraph в разведке отмечают, что, несмотря на наличие подозрений в причастности марокканских властей, делать окончательные выводы пока преждевременно. Один из собеседников газеты выразил недоумение по поводу того, как столь крупная масса людей – 60 тысяч человек – могла практически беспрепятственно перемещаться по марокканской территории и собраться у границ испанского анклава без определенной организации. Аналитики также обращают внимание на необычайно высокую активность в социальных сетях, предшествовавшую массовому прорыву: в интернете появлялись призывы и координаты точек сбора, однако до сих пор остается неясным, являлась ли эта волна стихийным народным движением или же была тщательно скоординирована с участием местных властей.

Кризис в Сеуте уже получил широкий международный резонанс и вызвал обеспокоенность в Брюсселе, где призвали стороны к сдержанности и диалогу. Европейские чиновники подчеркивают необходимость совместных действий для предотвращения подобных инцидентов в будущем, так как анклавы Испании на африканском континенте остаются наиболее уязвимым звеном внешних границ Европейского Союза.