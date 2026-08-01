Рубио заявил о «жестких красных линиях» в переговорах России и Украины

В ближайшие недели США попытаются возобновить переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио рассказал, что Трамп попросил его приложить дипломатические усилия, и выяснить, могут ли стороны вернуться к обсуждению мирных соглашений. Глава Госдепа отметил, что сейчас переговоры «уперлись в жесткие красные линии».

«У сторон есть четкие красные линии, и пока мы не сблизим их немного, мы не достигнем нужного результата», — сказал он.

По словам Рубио, американцы как посредники готовы преодолеть эти сложности.

Рубио рассказал об отношении Трампа к СВО

Ранее Трамп также высказался о происходящем на Украине. Он сказал, что «ищет мира, а не ракет».