Страшное предсказание Брэдбери об августе 2026 года встревожило Запад

Пользователи западных соцсетей активно обсуждают советский мультфильм 1984 года, снятый по рассказу фантаста Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь», приводят конспирологические версии, расписывают возможные сценарии гибели человечества в ядерной катастрофе, пишет «Комсомольская правда».

Согласно сюжету рассказа, ядерная война уничтожила человечество предположительно в ночь с 3 на 4 августа 2026 года. Все земляне погибли, но «умные дома» продолжали открывать шторы, сервировать стол и напоминать хозяевам, что пора на работу.

Журналисты отметили, что ужас у пользователей усиливает тот факт, что многие пророчества известного писателя сбылись впоследствии — в продаже появились телевизоры с плоскими экранами, беспроводные наушники, в магазинах и холлах кредитных организаций встали банкоматы

Вместе с тем, 4 августа 2026 года — это дата, которая появилась только во второй версии рассказа. В первом варианте было 28 апреля 1985 года. Кроме того, через много лет после выхода публикации в свет, Брэдбери отсрочил гибель человечества на много лет — до 2057 года, пояснили авторы статьи.

Таким образом, констатировали публицисты, рассказ фантаста — не пророчество, а предупреждение, совет подумать о том, к чему может привести бездумное развитие технологий.

Ранее сообщалось, что многие авторы фантастических произведений, творившие в 1950-1990-е годы, подробно рассказывали о жизни человечества через 50, 100, тысячу лет.

Вместе с тем, подача материала существенно отличалась — западные фантасты охотно описывали постапокалипсис, пустыни, развалины, бессмысленную и беспощадную борьбу остатков человечества за выживание.

Значительная часть советских фантастов — Иван Ефремов, Илья Варшавский, Сергей Снегов — убеждала читателей в том, что люди смогут подняться над границами и создать единый мир, без войн и агрессии.