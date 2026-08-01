Владимир Зеленский высказал претензии в адрес Запада из-за того, что Киев не способен перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский высказался в субботу, после ночного удара ВС РФ по украинским военным производствам.

«Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить…» — написал он в соцсетях.

По его словам, причиной стало отсутствие снарядов к системам ПВО Patriot.

Сегодня ночью российская армия поразила в Киеве предприятие Fire Point, создающее детали для крылатых ракет «Фламинго», завод «Радиоизмеритель», где выпускали оборудование для ракет «Нептун-МД» и другие объекты.

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Использовалось высокоточное оружие большой дальности.

Наблюдатели и военные эксперты отмечают, что наступил «новый жесткий этап» СВО на Украине.