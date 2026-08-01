Премьер Таиланда сделал заявление после убийства россиян в Паттайе

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принёс извинения после убийства в стране россиян — брата и сестры Назимовых.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приносим свои извинения за случившееся», — сказал премьер-министр журналистам.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Анутхин Чанвиракун прибыл в Паттайю, где расследуется уголовное дело об убийстве россиян — брата и сестры Назимовых.

Кроме того, портал Siamchon News сообщил, что полиция Таиланда предъявила обвинения фигурантам дела об убийстве россиян в Паттайе.