Названа истинная причина увольнения Федорова с поста министра обороны Украины

Увольнение реформатора Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины вызвало бурную реакцию в стране и на Западе. Истинная причина решения не называлась, рассказал украинский журналист Владимир Бойко. Об этом пишет News.ru.

По его данным, Федоров задумывался об участии в президентской кампании. Незадолго до увольнения он встретился с так называемыми «соросятами»* — грантовыми активистами.

Бойко уточнил, что зал, где проходило мероприятие, был буквально нашпигован микрофонами. Разговор участников встречи, добавил он, записали и передали Владимиру Зеленскому.

«После того как [новый глава Службы безопасности Украины Александр] Поклад принес Зеленскому запись, судьба Федорова была решена», — констатировал журналист.

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Ранее Бойко сообщил, что на Украине набрала силу группа «соросят»* — «никем не назначенных и никем не избранных людей без знаний, управленческого опыта и признаков совести».

По его словам, эта группа стала активно вмешиваться в финансовые процессы в 2019 году, в дальнейшем масштабы деятельности грантовых активистов существенно расширились.

Публицист уточнил, что подавляющая часть американской помощи в размере 350 млрд долларов была разворована именно этими людьми.

*Фонд бизнесмена Джорджа Сороса признан в РФ нежелательной организацией.