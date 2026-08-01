Латвия объявила о перекрытии границы с Белоруссией

Это сделано по техническим причинам, сообщил глава МВД страны Янис Домбрава. В соцсети Х он призвал планирующих поездку в Латвию пользоваться другими маршрутами. Накануне министр заявил, что соотечественникам следует как можно скорее покинуть Белоруссию или не ездить туда из-за «гибридной войны, которую ведёт Минск».

Одновременно с этим в белорусском Государственном таможенном комитете сообщили, что автомобильное движение через единственный открытый пункт пропуска на границе по решению Риги полностью прекращено с вечера пятницы.