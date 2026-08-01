Испания начала устанавливать заграждения в Сеуте из-за наплыва мигрантов

Испанские власти начали устанавливать новые заграждения у пирса в Сеуте на фоне массового наплыва мигрантов.

Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на правительство Испании.

«В 7:50 утра началась установка сдерживающих барьеров на пирсе Тарахаль в Сеуте», — говорится в сообщении.

По данным агентства, заграждение представляет собой 500-метровый надувной барьер с подводной частью глубиной до одного метра и линией закреплённых на дне буёв. Между элементами конструкции предусмотрен проход для катеров Гражданской гвардии.

В правительстве Испании также заявили, что минувшая ночь в Сеуте прошла спокойно, въезд мигрантов полностью прекратился, а их возвращение в Марокко продолжалось без заметных инцидентов.

Ранее Telegram-канал RT собрал последние новости о наплыве нелегальных мигрантов из Марокко в Испанию и миграционном кризисе в Евросоюзе.

Кроме того, британская газета The Telegraph сообщила, что источники в западной разведке подозревают Марокко в содействии массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута.