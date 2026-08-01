США готовятся к последствиям тупика в Иране по вине Трампа

Соединенные Штаты никак не могут выйти из Ирана. Об этом написала британская газета Daily Mail 31 июля: даже после столь долгожданного соглашения о разоружении ХАМАС, президент США все еще находится в иранском капкане, в который он по неосторожности опустил ногу.

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В эту среду Трамп вновь предложил наносить авиаудары по Ирану, снова долго ругался на своих соратников в Белом доме, но никакого изменения стратегии так и не произошло.

«Трудно понять, почему этот подход должен сработать сейчас, когда он ни к чему не привел за последние пять месяцев», – заявил Ричард Хаас, бывший президент Совета по международным отношениям.

Согласно опросам политолога Нейта Сильвера, актуальным на 30 июля, уже 58% американцев выступают против войны с Ираном и лишь 37% ее поддерживают.

Все чаще в Конгрессе раздаются призывы закончить войну. Как сообщает Аль-Джазира, только за это утро два члена Палаты представителей США выдвинули проекты, чтобы не допустить окончательного унижения американской военной машины в глазах всего мира.

Демократ Джон Ларсон предложил остановить финансирование «нелегальной войны Трампа», в то время как республиканец Томас Масси сравнил текущую непростую ситуацию с карточной игрой:

«Иран терпеливо выжидает, пока мы не раскроем три своих последних карты. Вот они: когда у нас кончится топливо, когда в регионе кончится противоракетная оборона и когда в стране кончатся республиканцы. Лучший ход – покинуть игру прежде, чем любая из этих карт окажется на столе».

Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Карен Янг, заявила, что, несмотря на любые соглашения, «конфликт все еще находится на ранней стадии, мы должны приготовиться к длительным потрясениям».

Другой научный сотрудник Алекс Ватанка подытожил: «На данный момент эту ситуацию можно однозначно назвать проигрышной для всех сторон: ни одна из стран пока не добилась своих поставленных целей».